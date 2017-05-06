وقفة مع النفس

أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نهذب أنفسنا ونزكيها ونطهرها من المعايب، فقال جلّ وعلا في كتابه الكريم: «قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها» فالفلاح في تزكية النفس والخسران في إهمالها وتركها من دون تزكية وتهذيب، فيترك لها العنان في أن تقترف من الذنوب ما تشاء وتُحصل من المباحات ما تهوى من دون محاسبة ومعاتبة، وانظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتّبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني»، ولهذا ننبه على ضرورة محاسبة النفس، فلا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، فالمؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته، يستقصرها فيندم ويلوم نفسه، وإن الفاجر ليمضي قدما لا يعاتب نفسه .

يحتاج المسلم إلى تهذيب النفس حتى تستقيم له فتكون نفسا مطمئنة طيبة، تدعوه إلى الخير وتحببه فيه، وتنهاه عن المنكر وتنفره منه، وهذا التهذيب لن يكون إلا إذا عاد المرء إلى نفسه فعلمها وأدبها وذكرها بتقصيرها في حق ربها، ثم جعل لها القرآن قائدا والرسول أسوة.

لقد كان الأمام علي رضي الله عنه ينصح الأئمة والدعاة والمصلحين فينادي عليهم قائلا:

«من نصّب نفسه للناس إماما فليبدأ بتهذيب نفسه قبل تهذيب غيره، وليكن تهذيبه بسيرته قبل تهذيبه بلسانه، ومعلم نفسه ومهذبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومهذبهم».

وانظر إلى سير الصالحين لتدرك أنهم كانوا يدعون الناس بسلوكهم وجميل سيرتهم وحسن أخلاقهم، فيكاد الناس ينتفعون بأدبهم وبرؤيتهم أكثر من انتفاعهم بعلمهم وأقوالهم، فانظر إلى الأدب وحسن السيرة وجميل الخلق كيف يكون له الأثر الكبير في إحداث الإصلاح وقبول الدعوة ونشر الخير، فعلينا أن نهذب أنفسنا ونلزمها الخير والسلوك الطيب حتى نتمكن بعدها من تهذيب الغير بيسر وسهولة فيتحقق الخير للأمة وينتشر الدين بين الناس، فيسعد الجميع في الدنيا والآخرة.

@ ناصح