ديون لن أتمكن من تسديدها وإن عمّرت 100 سنة

أعيش وقع الصدمة ولا أشعر أبدا بطعم السعادة، رغم أني عريس في بداية حياتي الزوجية، فلا يذهب تفكيركم بعيدا، فالمرأة التي أتعستني ليست زوجتي، إنما والدتي، لقد أوقعتني في ورطة، يعلم الله مدى تأثيرها السلبي على حياتي وأنني لن أستقر أبدا لأن تأثيرها القوي لن يتركني بسلام .

لقد أكرمني الله بوظيفة مستقرة في مؤسسة عمومية فور تخرجي من الجامعة، كنت وقتها في 23 من العمر، خططت جيدا لحياتي من الناحية المادية، فقسمت راتبي إلى ثلاثة أجزاء، الأكبر منها لمساعدة عائلتي، وما تبقى مصروفي اليومي والجزء الأخير جعلته في دفتر التوفير، ولكم أن تتصوروا مسيرة شاب يحلم بمستقبل أكثر ما فيه زوجة صالحة ومسكن مستقل.

بعدما بلغت 35 من العمر، رأيت الوقت مناسبا لكي أتمم نصف ديني، إن لم أقل فات الأوان، فلو كانت أحوالي المادية على أحسن ما يرام لأتممت مشروعي هذا من قبل، خطبت من اخترتها شريكة لحياتي ودفعت المهر وكلفت والدتي بالباقي، لقد أخبرتها بحدود إمكانياتي وكل ما أملك من مال، وحتى أضعها في الصورة أكثر، منحتها المبلغ لكي تتصرف بأريحية وتخطط لكي شيء، لقد أكدت عليها أن تراعي ظروفي، فلن أتمكن من دفع المزيد من المال.

لم تخيب ظني والدتي، لقد خططت مع بناتها وسهرت واجتهدت وأتمت كل شيء على أحسن ما يرام، كان العرس في درجة المتوسط، لقد حمدت الله حمدا كثيرا أن وفقني إلى هذ النهاية السعيدة، لكنها في الحقيقة لم تكن سعيدة لأن والدتي بعد شهر من ذلك، جاءت وأخبرتني بضرورة الشروع في إرجاع الديون، لأن المبلغ الذي كان بحوزتها لم يمكنها من إقامة العرس، وقالت إنها منحت نظير حصولها على تلك المبالغ صكوك والدي كضمان.

كاد يغمى علي عندما سمعت إجمالي المبلغ 60 مليون، وهذا يعني أنني لن أتمكن من ذلك ولو عمّرت 100 سنة، لأن زوجتي لا تعمل وأنا ملزم برعايتها والإنفاق عليها، زد على ذلك لا أملك مسكنا وأنا ملزم بالكراء، وفي نفس الوقت بتسديد دفعات المسكن قيد الإنجاز.. فلو كان الفاعل شخص غير أمي لتنكرت له ولا يهمني أن يتورط، لأنه أقدم على ذلك من دون استشارتي، لكن ما باليد حيلة، لذا أرجو منكم إخواني القرّاء أن تتصرفوا بحكمة حتى لا تقعوا ضحية لمواقف مشابهة.

اللهم أعني على قضاء ديني.

يوسف/ تلمسان