وقفة مع النفس

الناجح والفائز في مسارات الحياة الدنيا المختلفة تجده يجتهد دائما، فالطالب المتفوق تجده يعد للسنة الدراسية قبل بدايتها، والعداء الماهر يعد للسباق قبل حينه، والأمثلة في واقعنا على هذا كثيرة متنوعة، وليس كل من يُعد ينجح في الإعداد ولا كل من أعد واستعد يصل للقمة، فحتى الإعداد يختلف من شخص لآخر، وكل حسب ما بذله من جهد وتعب تجد حصيلته تشير عليه، فما بالك بمن لم يستعد بل لم يفكر بذلك بتاتا، فأنى له الفوز؟

نحن في هذه الأيام المباركة من شعبان نستعد لدخول رمضان، لابد أن يكون لنا وقفة، إنه آخر محطة للاستعداد لدخول شهر العتق من النيران، شهر رمضان شهر القرآن، فانظر وتأمل في طالبي الفوز بالمسابقات الدنيوية وما يبذلونه، فما بالك بطلاب الآخرة .

كان السلف رحمهم الله بعد رمضان يدعون الله أن يتقبله منهم، لست أشهر، ثم في الست أشهر الباقية يدعونه أن يُبلغهم رمضان القادم، فانظر لمدى استشعارهم لمكانة رمضان وأيامه الغالية، فما نريده ونستعد له، كيف نزيد من هذه العبادات.

نحتاج لوقفة، وقفة للفوز برمضان بإذن الرحمان، فلا تدع أيامه تمر عليك كأي أيام عادية، فهي أيام غالية إن ذهبت الآن قد لا تعود أبدا، فكم من أناس لم يكتب لهم إدراك رمضان، وكم من أناس لم يكتب لهم أن يدركوه هذا العام، فلذلك ضع من الآن خطة وهدفا وأصلح النية وأعدها للاستعداد لرمضان، فإن كتب الله عليك المنية قبيل رمضان، مت على نية صالحة وعمل صالح إن شاء الله.

فلا تدع دقيقة تفوتك في شعبان، إلا وقد اكتسبت بها ما يفيدك في دورة الإعداد لرمضان، وبإذن الله نسير على هذا الديدن طوال العام، فتصبح أيامنا جلها كثيرة الحسنات جميلة النفحات إن شاء الله.

إبدأ بضبط فرائضك وكن واقفا عند حدود الله تعالى، وحاسب نفسك على ما اقترفته من ذنوب خلال 11 شهرا منذ رمضان الماضي، فلا تدخل رمضان الجديد إلا وقد تبت من ذنوب العام، نقّ قلبك ونظفه مما شابه من شهوات وشبهات، تب إلى الله مما نظرت له عينك بالحرام، واستمعت له أذنك وامتدت له يدك وسارت إليه رجلك، وتذكر أن الله تعالى لا يحب أن تنتهك محارمه، وإياك أن تُسوّف التوبة، وأن يغرك حلم الله وستره، فإن الله تعالى يُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.

أسأله العلي القدير أن يبلغنا رمضان ويوفقنا إلى ما يحب ويرضى، فما توفقينا إلا بالله.

@ بوزيدي/ المدية