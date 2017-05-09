أنت الرجاء وحياتك معي ستغدو جنة غناء

تحية طيبة وبعد: تابعت كثيرا هذا المنبر وقرأت عديد الانشغالات ومشاكل القرّاء، فلم أجد حالة تقارب وضعي، لأن ما حدث لي أمر مختلف لن أخوض في أدق تفاصيله، لأنه مُحزن ومُروع، وسأكتفي ببعض المحطات حتى توضح الصورة .

تزوجت الرجل الذي أحبني واختارني من دون نساء الدنيا، كان مخلصا وفيا والأكثر من هذا شهما وحنونا، دب الخلاف بينه وبين عائلتي لأسباب لا داعي لذكرها، وعندما تفاقم الأمر وجدت نفسي مجبرة على وضع حد لعلاقتي معه، لأنهم خيروني بينهم وبينه، فعلت ذلك مكرهة، خرجت من حياته وشعرت بأن روحي تغادر جسدي، عشت القهر والحزن، ولم أستطع تحمل لوعة الفراق، ومع مرور الوقت استرجعت أنفاسي وأعدت ترتيب حياتي وفق المعطيات الجديدة، انغمست في عملي الذي أحبه كثيرا، فأنا مهندسة دولة في الري، أدير مشروعي الخاص ومستثمرتي التي أضحت بفضل الله جنة، ميسورة الحال ولله الحمد والمنة، لدي كل أسباب الراحة بالرغم من ذلك لست مرتاحة، أملك بيتا جميلا مجهزا لكن وجودي بين جدرانه وحيدة غيب عنه الجمالية وجعله موحشا، لأن المرأة يلزمها رفيق الروح وأنيس الدرب، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تواصل الطريق بمفردها، نعم لا يمكن ذلك، فأنا في الـ 38 من العمر، لم أعش السعادة إلا سنة واحدة هي عمر زواجي السابق، ألا يحق لي إعادة التجربة، من أجل هذا الشأن اتصلت بكم، ورجائي كبير بأن الأمل سيتحقق بمشيئة الله من خلال هذا المنبر.

أيها الرجل الطيب الكريم، المتسامح الحنون والمستقيم، هل يمكنك أن تسكن روحي، هل يمكنك أن تحتويني ومن نبع المحبة والمودة تسقيني، هل يمكن لك أن تعينني وتكون لي اليد التي تصوبني نحو المسار الصحيح، تأكد أن اختيارك لي هو نعم الاختيار، والأيام ستبين لك حقيقة هذا الكلام، لا تسألني عن شكلي، فالله خلقني في أحسن تقويم، وليس لدي ما يعيبني غير أن الزمان ظلمني وجار علي.

اشترط الطيبة وتحمل المسؤولية والاحترام والتقدير.

لا أمانع إن كان أرملا أو مطلقا بطفلين من ولاية بسكرة أو إحدى المدن المجاورة، لا يتعدى عمره 49 سنة.

@ ميساء/ بسكرة