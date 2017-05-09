معكم إلى بر الأمان

@إلى جيلالي/ بوسعادة :

قلت إن اختيارك لهذه الفتاة، جاء بعد الاستخارة والاستشارة، وبعد شعورك بالقبول والارتياح، فهذه المؤشرات كلها بداية لمشروع موفق إن شاء الله، وحتى يتحقق ذلك استعن بالدعاء واسأل الله العلي القدير أن يجعل زواجك مباركا وأن يرزقك الذرية الصالحة، فالأمر كله بيد من يقول للشيء كن فيكون.

@إلى تمام/ البليدة:

راسلني بالوثائق التي تبين وضع شقيقك، ومعها المطلوب ولن أبخل عليك بالنشر إن شاء الله، إلى ذلك الحين، أسأل العلي القدير أن يكتب له الشفاء عاجلا غير آجال.

@إلى شريفة/ برج بوعريريج:

أتشرف كثيرا بدعوتك ويسعدني أن امرأة في مثل وعيك ورجاحة عقلك، قارئة وفية ومتتبعة دائمة لعملي، أسأله العلي القدير أن يجمعنا وإياكم على محبته وطاعته وأن يهديها جميعا إلى ما يحب ويرضى.

@ردت نور