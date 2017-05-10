أوقفت سيارتها في الطريق السريع وخطبتني لنفسها

قد لا نصدق ما يُنشر في بعض الأحيان، نقرأ ونقول في أنفسنا كلام جرائد ليس إلا، وأنا واحد من هؤلاء الذين لم يكن يصدق بعض الانشغالات والقصص التي تنشر من خلال المنابر الإعلامية أو مساحات الفضاء الأزرق، حتى عشت هذا الموقف الذي حدث لي منذ يومين .

رفقة زميل لي كنا على متن سيارة في مهمة مهنية، كنت وإياه في كامل أناقتنا فعلمنا يتطلب ذلك ويُلزمنا بالمظهر اللائق، أي نعم كنا دائما نحظى بالإعجاب من طرف الفتيات، لأننا نتردد على الأماكن الراقية، يحدث بيننا وبينهن استلطاف، لكن ما وقع هذه المرة لم يخطر على البال أبدا.

وأنا على متن السيارة في الطريق السريع، تجاوزتنا سيارة فاخرة على متنها شابة في ربيع العمر وأخذت تشير لنا بالتوقف، في البداية لم أهتم بالأمر، لكن مناوراتها وسياقتها بسرعة من أجل اللحاق بنا كلما تجاوزناها، دفعتني إلى التوقف، والمثير في الأمر أنها هي من نزلت وألقت علينا التحية وقالت بكل جرأة، أنا فلانة عمري 23 سنة، أريد الزواج وقد أعجبتني كثيرا كلامها كان موجه لي، فهل ترضى بي شريكة لحياتك، لم استطع التفوه بكلمة، صمت من فرط الدهشة فاسترسلت قائلة «هل ابتلعت لسانك.. تفضل رقم هاتفي واتصل بي فيما بعد» وقبل أن تغادر ابتسمت وقالت ليس في الأمر ما يدعو للدهشة فأنا أريد الزواج.

ركبت سيارتها وانطقت بسرعة، أما أنا وزميلي بقينا لبعض اللحظات في نفس المكان، كل منا يسأل الآخر إن كان ما حدث حقيقة أم خيال.

إخواني القرّاء، إن الفتاة جميلة ومغرية للغاية، بالرغم من ذلك لازلت لم أتصل بها، خشيت على نفسي من الفتنة وخفت أن توقعني في شراكها، لكن زميلي يلح علي ويقول إنها فرصة لا تعوض، فأي منا على حق؟

@ حسام/ العاصمة