الشباب الواعي محرك للتنمية والرقي

من النعم التي خص بها الله الجزائر، نسبة كبيرة من الشباب، هذا الأخير يعد العمود الفقري لكل نهضة ورقي في المجتمعات، ولأنها النسبة عالية في بلادي فهي تمثل شريحة أولى من الصالحين، وثانية منهم من ظلوا الطريق وانحرفوا ويحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم إلى بر الأمان .

الشباب لا يقاس بالسن وإنما برجاحة العقول وتجديد الأفكار من قديمة إلى جديدة، أو ترميم القديم بما يناسب العصرنة، إن النخبة الممثلة في الشباب هي من يقع عليها حمل الانتقال والتنقل من فضاءات سلبية إلى إيجابية، ويتطلب ذلك التفاني وإخلاص النية لإخراج البلاد من كل الأزمات.

الفرص كثيرة لشبابنا لقلب الموازيين بالمفهوم الإيجابي والأخذ بزمام الأمور، وذلك بانخراطه في الأحزاب والجمعيات، فالعمل الفردي لا ينفع في أي مجال، على الشباب الاعتماد على التقليد الذي يوصلهم إلى الرفاهية الفكرية، وذلك بالاستعانة بأهل العلم في جميع المستويات.

ينتظر بعض الشباب ما ستجود عليه المؤسسات والإدارات، وهذا الأخير بمقدوره تأسيس فضاءات للاستثمار من خلالها إبراز قدراته وتحمل مسؤولياته في تمويل مشاريعه وخلق محيط يفجر فيه طاقاته.

الشاب الذي ظل الطريق، يحاول الاندماج في المجتمع من جديد، فلكل فرس كبوة، وهذا النوع باستطاعته تصدر قوائم المبدعين أن تخلوا عن سلبياتهم.

نسأل الله أن ينير عقول شبابنا لخدمة الدين والوطن.

@ بوزينة عبد الله