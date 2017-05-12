هل سيُثمر صبري ويستقيم زوجي المنحرف؟

تحية طيبة وأتمنى أن تجدكم رسالتي في أحسن حال أما بعد: متزوجة منذ سنتين من رجل حسبته صالحا، لكن العكس تبين ومنذ الوهلة الأولى، لقد خيب ظني بتصرفاته الطائشة، لأنه منحرف بكل ما تحمله الكلمة من معاني، سلبني مالي وكل ما لدي، سرق مني راحة البال، ضربني وعذبني وقهرني، بالإضافة لكل هذه المساوئ فإنه يطالبني بالحرام لأنه زهد الحلال، يفعل ذلك كلما أراد أن يقضي وطره.

سامحته وكنت في كل مرة أتغاضى عن تصرفاته طمعا في استقامته، لكن الوضع عرف منعرجا خطيرا لأنه يسير من السيء إلى الأسوأ.

في الحقيقة لا أريد الانفصال، لأن صبري قد يثمر وينصلح الحال، أليس كذلك؟

@ إلى ربيعة/ تبسة

@@ الرد:

كلى، فأنا لم أفهم سبب تمسكك بهذا الرجل، الذي أذلك وأخضعك إلى مختلف أنواع العذاب النفسي والجسدي، ولم يترك سبيلا لإهانتك إلا واتبعه، وفي كل مرة كان يحظى منك بالصفح من دون أن يقدم أسفه أو اعتذاره عما كان يصدر عنه من تصرفات وسلوكات لا يتقبلها العقل ويرفضها الشرع حتى، لن أشاطرك الرأي، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. باستمرار الوضع على حاله، تصبحين شريكة في الذنب وليس ضحية، اتخذي القرار وتأكدي أنه لا توجد منطقة وسطى بين الجنة والنار، أسأله العلي القدير أن ينير دربك ويهديك إلى ما فيه صلاح دينك ودنياك.

@ ردت نور