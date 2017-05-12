وقفة مع النفس

أمرنا الدين الحنيف بحسن المعاملة مع الغير ومقابلة الإساءة بالحسنة، امتثالا واقتداء برسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبالرغم من الأذى الذي تعرض له في مراحل دعوته من المشركين، إلا أنه كان يقابل هذا الأذى بإحسان، لذلك يجب علينا أن نتعامل مع الآخرين بطريقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتحلي بالأخلاق الحميدة.

طبيعة الحياة التي نعيشها تحتم علينا التعامل مع جميع الناس في جميع مجالات الحياة، فلا يستطيع الإنسان العيش بمعزل عن الآخرين، سواء في البيت أو العمل أو في الشارع أو في أي مجال من مجالات الحياة الأخرى، لذلك يجب معرفة كيفية التعامل مع هؤلاء الناس والطريقة التي تعمل على كسب ود الجميع، لأن المعاملة الحسنة هي أساس كل شيء في هذه الحياة.

بعض الأشخاص لا يتوافر عندهم القدرة على التعامل مع الناس وكسب محبتهم، فهم يجهلون الطرق والأساليب التي يجب أن يستخدموها عند تعاملهم مع الناس، ولأهمية هذا الموضوع، سوف نقوم بعرض مجموعة من الطرق والخطوات التي تساعد هؤلاء الأشخاص على التعامل مع الناس بطريقة حسنة ومنها:

حسن الاستماع عند الحديث مع الآخرين ومناقشتهم في أي موضوع كان، ويجب الإنصات والاستماع لحديثهم وتجنب مقاطعتهم مهما كان الحديث، وعدم الانشغال في أي شيء آخر عندما يتحدثون، بل يجب أن يكون هذا الشخص كله آذان صاغية للآخرين.

الاحترام المتبادل من الأمور المتعارف عليها في الحياة، لأن الاحترام يولّد احتراما مثله تماما أو أفضل منه، فعندما يتعامل الشخص مع الناس بطريقة يسودها الاحترام والأدب، ففي المقابل يحصل منهم على نفس طريقة التعامل التي قدمها لهم، لذلك يجب على كل شخص أن يحترم نفسه في البداية، ليكون لديه أسس صحيحة لاحترام الآخرين.

التفكير المسبق في الكلام، يجب التفكير والتمعن في الكلام الذي سوف ينطق به الشخص ويوجهه للآخرين من أجل تجنب التفوه بأي كلمة قد تجرح أو تؤذي غيره من الناس، لذلك يجب عليه التفكير عشر مرات قبل الحديث.

الابتسامة، عندما يبدأ التعامل والحديث مع الآخرين بابتسامة تسودها المحبة والاحترام، تكون هذه الابتسامة بمثابة مؤشر للراحة واطمئنان للآخرين، لأن هذه الأخيرة تعتبر مفتاحا لقلوب الناس جميعا.

استخدام العبارات اللطيفة عندما يرغب الشخص في طلب أي أمر أو مساعدة من غيره من الناس، يجب أن يطلب هذا الشيء بأدب واحترام، ومن أفضل استخدام عبارات تدل على الأدب في الطلب، كعبارة لو سمحت أو عبارة شكرا لك عند الحصول على المساعدة المطلوبة.

يجب مراعاة طريقة التعامل مع الشخص المقابل، فكل شخص له طريقة في التعامل تختلف عن أشخاص آخرين، فلا يمكن التعامل مع الجميع بنفس الأسلوب والطريقة، فتعامل الرجل مع المرأة يختلف عن تعامله مع أصدقائه وهكذا.

@ ناصح