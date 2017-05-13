يرفض زوجي مرافقتي في رحلة العمر

تحية طيبة وسلام لكل الساهرين على إنجاز هذا المنبر المتميز، وأسأل الله أن يعينكم على ما فيه الخير والصلاح للجميع .

صليحة من تلمسان، في الخمسين من العمر، لم يرزقن الله بالذرية ولا اعتراض على حكمه، لأنه أدرى بشؤون البشر، أي نعم حرمني من نعمة الأمومة، لكنه أغرقني في أفضال لا تعد ولا تحصى، أولها الصحة والعافية، محبة الناس والقبول الذي أحظى به لدى الجميع، لقد شرح الله قلبي لدينه وجعلني من المسبحين الشاكرين، أجد منتهى راحتي في مساعدة الغير وأسعى من أجلهم بكل حب وإخلاص، ونفس الشيء بالنسبة لزوجي، رجل طيب وأمين، اجتماعي لديه مكانة خاصة لدى الجيران والأقارب، هذا من حيث المعاملات، لكنه مقصر من جهة العبادات، بمعنى أن قلبه لا يميل كثيرا للصلاة كان يؤديها في المسجد مع الجماعة، علما أنه متقاعد وليس لديه ما يشغله، فمنذ أن ادّخرت مبلغا يُمكننا من زيارة بيت الله، أرغب بتأدية هذه الشعيرة، لكنه يرفض مرافقتي، لقد طلب مني الذهاب بمعية واحد من المحارم، ولست بحاجة لهذه النصيحة، فأنا أريد الذهاب رفقته وهذا منتهى حلمي، منذ عشر سنوات لم أستطع اقناعه بهذه الرحلة، فهل أنتظر وأجرب حظي معه مرة أخرى أو ماذا أفعل؟

@صليحة/ تلمسان

@@الرد:

زوجك حسبما ورد في رسالتك لم يمنعك من زيارة بيت الله، بل منع نفسه وإننا لا نهدي من نريد ولكن الله يهدي من يشاء، المهم أنه أذن لك بالذهاب مع أحد محارمك، فما عليك سوى اغتنام الفرصة وتأدية هذه الشعيرة، وأثناء زيارتك أطهر بقاع الدنيا اسألي العلي القدير أن يحبب بيته إلى قلب زوجك وأن يرزقه زيارته، أما أن تنتظري حتى يوافق على الذهاب معك فهذا إهدار للوقت والعمر يا سيدتي يمضي، والأحسن للمسلم أن يحج أو يعتمر إلى بيت الله ولديه من القوة والعافية ما يعينه على ذلك.

أسأل الله للجميع زيارة بيته والصلاة في روضة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أروعها زيارة.

@ردت نور