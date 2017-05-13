معكم إلى بر الأمان

@إلى سامي/ أم البواقي :

تمنيت لو أنك أذنت لي بنشر قصتك لتكون عبرة للقرّاء، أما أنك رفضت ذلك فاكتفي بالقول إن الأيام يا سيدي دول بين الناس، وكما يدين المرء يدان، والله يمهل ولا يهمل، فهل أدركت الآن حجم الظلم الذي أوقعته على تلك الفتاة، هل علمت أن ما حدث كان مسؤوليتك وليس العكس، أسأل الله أن يغفر لك ذنبك وأن يقربك إليه بصالح الأعمال، والحمد لله أنك أعلنت توبتك فالأهم الآن هو الثبات والاستمرار عليها.

@إلى عاشور/ تيزي وزو:

لا حدود لطلب العمل، والعقل مهما أدرك من معارف وبلغ من الدرجات يرغب دائما بالمزيد، لذا أرجو منك أن تساعد زوجتك ولا تقف في طريقها، دعها تشق مسارها نحو المزيد من النجاح، لقد ورد في رسالتك أن حلمها منذ سنوات أن تُحصل على شهادة الدكتوراه في مجال تخصصها، الذي تراه أنت غير مطلوب وغير مرغوب، أخالفك الرأي وأحب أن أذكر بأن طالب العلم كالمجاهد في سبيل الله، فلا تحرمها هذه المنزلة وأعنها وكن لها السند حتى تنال المبتغى إن شاء الله.

@ردت نور