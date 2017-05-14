يفضل زوجي صحبة النساء الضالات.. وحلاقة ينفق عليها أكثر منا

تحية طيبة وبعد: أكثر من وضعي سوء ربما لا يوجد، لأنني تحملت كثيرا خيانة زوجي وابتعلت الغصة وتجرعت الألم من أجل أولادي، قلت أكثر سوء، لأن شريك حياتي يجاهر بأفعاله ولا يخشى الله، فهو بين الحين والآخر يتخذ لنفسه صحبة من النساء الضالات، لا أعرف لماذا يحب هذا النوع، علاقات تنتهي وكأنها نزوة ولكنه سرعان ما يجدّد العهد مع الشيطان، للعلم فإن أطول علاقة وأكثرها خطورة علينا هي محور حديثي في هذا المقال، مع حلاقة تكبره سنا وخبرة في الحياة، استطاعت أن تجعله خاتما في إصبعها تديره وفق أهوائها ورغباتها .

عمر العلاقة سنوات، لا هي قبلت الزواج به ولا هو رضي أن يتركها، كل منهما استحسن الوضع، والضحية زوجة مسكينة مهضومة الحقوق وأبناء غيب الطيش والعشق الممنوع والدهم.

الحقيقة التي يعلمها الجميع، أن زوجي أهدر الملايين عليها، قد يكون اشترى لها شقة وسيارتها الفخمة هي مال أولادي، لقد حرمنا من أبسط الأشياء ليمتعها، جعل لنا الممنوع ولها المسموح، لها الابتسامة ولنا الغضب، لها الكلام الرقيق ولنا الصراخ والتذمر.

إخواني القراء، أنا زوجة ضعيفة لا عمل لي أعتمد عليه لو انفصلت عن زوجي، ولا شهادة ولا علما ولا أهلا، فإخوتي كل منهم لاهٍ بحياته، أموت في اليوم ألف مرة، بعد أن هجر فراشي ووضعني على الهامش، أعرف أنني لست الوحيدة، فبنات حواء منهن كثيرات من يعانين في صمت، أسأل الله لي ولهم السداد والرشاد والثبات.

أتمنى لو تقرأ تلك الحلاقة هذا الكلام، فأقول لها أرجوك اتقي الله فينا، لقد حطمت حياتي أنت امرأة جميلة ويديك طائلتين، اتركي زوجي واخرجي من حياته، اتخذي لنفسك صاحبا غيره، فأنا بعد اليوم لن أرحمك لا أملك سوى الدعاء بأن يتولاك الله، سأقوم الليل وأطيل السجود من أجلك، أريني أيتها الفاسدة كيف ستواجهين انتقام الله.

@ صوريا/ الوسط