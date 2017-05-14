معكم إلى بر الأمان

@إلى عز الدين/ قسنطينة :

أتحسب أن المال والجاه وإن لم تحسن استعمالهما نعمة عليك؟ بل العكس هو الصحيح، فالله عندما يرزق العبد مهما كان نوع الرزق يختبره في الدنيا ويسأله في الآخرة هل أحسن به أم أساء، ضع هذا الأمر في الحسبان، وتأكد أنك مهما كسبت من مال ومهما بلغت من درجة رفيعة، فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.

@إلى فريدة/ العاصمة:

حكايات مألوفة ونهايات معروفة، فما بني على باطل فهو باطل والحرام لا يبلغ الحلال أبدا، علاقة في الظلام لن ترى النور، فهذا الشاب لو كان ينوي الارتباط بابنتك لما أوقف حالها كل هذه المدة، الآن وقد أعرب عن نيته في الانسحاب، لا يمكنها فعل أي شيئ، فهل يرضيك أن تفرض نفسها وتعيش مع رجل لا يرغب فيها، إنها الحقيقة وإن كانت موجعة عليك تقبلها.

@ردت نور