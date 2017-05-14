وقفة مع النفس

بعض الناس يوهمون أنفسهم بأنهم طيبون للغاية وصريحون لأبعد الحدود مع ذاتهم، وأنهم صادقون مع أنفسهم، ولكن الوصول إلى الصدق التام مع النفس يحتاج إلى الكثير من العمل والجهد، وهناك العديد من الطرق التي تساعد وتسهل على الفرد الوصول إلى مصداقية عالية مع النفس، وتجدر الإشارة إلى أن الصدق مع النفس له عدد كبير من الفوائد، منها الراحة على المستوى الجسدي والنفسي، ويحقق الأمان للفرد ويحافظ على وقت الفرد ويقيه من المتاعب النفسية .

من أجل الوصول إلى المصداقية مع النفس عليك التمييز بشكل جيد بين الأمور السيئة والأمور الحسنة، ويمكنك التمييز من خلال البحث في الأمور والاستماع إلى آراء الآخرين، ومن ثم التفكر في هذه الأمور وتصنيفها، وبعد ذلك اتخاذ قرارا صارما في تجنب الأمور السيئة والسلبية، وعليك الثبات على قرارك وعدم الانجراف وراء الآخرين، وإذا كنت تفضل الاستماع إلى الآخرين، فعليك الاستماع إلى والديك لأنهما من أكثر الأشخاص الذين يعلمون مصلحتك بشكل جيد ويريدون لك الخير.

احرص على تخصيص وقت معين كل يوم للتفكير بشكل عميق في أمور حياتك اليومية، كما عليك اختيار مكان يسوده الهدوء، فهذه الأجواء تتيح لعقلك الفرصة في التفكير بأمور جديدة، كما أنه يساعدك على ابتكار حلول فعالة لبعض المشاكل التي تواجهك كل يوم.

عبّر عن رأيك بكل شجاعة وثقة ولا تسمح لأحد أن يمنعك عن التعبير عن رأيك، ولا تسمح للتعليقات الهدامة والسلبية أن تحبط من عزيمتك في تحقيق أهدافك.

ابتعد عن عالم الوهم والخيال، وذلك من خلال الصدق التام مع النفس، تجنب تخفيف الأمور على نفسك بشكل كبير، صارح ذاتك بالصعوبات والتحديات، فهذه الطريقة ستساعدك في إيجاد الحلول الفعالة والصحيحة للمشاكل التي تواجهك، فمثلا عندما تقارن نفسك بأحد ما ناجح يجب أن تكون المقارنة صادقة وشفافة، فمن الخطأ أن تقنع ذاتك بأنك أفضل منه، ولكن عليك البحث عن أسباب نجاحه والبحث عن عوامل فشلك والسعي لتصحيحها والتعلم منها، ثم العمل على تطوير الذات.

حدد أهدافك بشكل دقيق، فكلما كانت أهدافك واضحة ودقيقة كلما كانت جهودك في الوصول إلى الصدق التام مع النفس.

إحرص على التعامل بمحدودية مع الأشخاص الذين يخالفون قيمك بشكل كبير، واحرص على صدّ أي تأثير لهم عليه، وتمسك بأهدافك وآرائك الذاتية.

احرص على تطبيق الخطوات السابقة بشكل جيد وآمن بها وبأهميتها لحياتك، وآمن باستقلالية حياتك الخاصة وأنك الوحيد المفوّض للتحكم بها.

@ بوزيدي/ المدية