شوق ينفطر له قلبي وحنين لاستقبال ضيف كريم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد: أتمنى أن تحظى مشاركتي بالنشر من خلال هذا المنبر الذي منحنا الفرصة للحديث والتعبير، ولكي نفضي بأوجاعنا.. همومنا وانشغالاتنا، ما أردت المشاركة به كلام يجب أخذه بعين الاعتبار وعدم تمريريه مرور الكرام، لما يحتويه من خير لنا ولكل من يؤمن بالله ونبيه خاتم الأنبياء والمرسلين .

إخواني القرّاء، لقد اقترب رمضان ينبض القلب شوقا وحنينا للقياه، حنينا يتفجر في وجداني أضعاف، شوقا ينفطر له قلبي، ضاقت بنا الحيل وضعفت بنا السبل، إخفاق إيماني وأخلاقي واجتماعي متغيرات جسيمة وانسياق إلى مظاهرة المشركين وموافقتهم، والمتأمل في أحوال كثير من المسلمين يرى غفلة مستديمة وركاما هائلا من الاستكانة والاستهانة وخواء روحيا، وضعف جديتهم في التعامل مع الأحداث، فها نحن نتلمس شهر الرحمة والدعاء، شهر الغفران، ففي قلوبنا آهات مشحونة ولوعة مغمورة تستبشر بفيض عطايا الرحمان، عسى أن تهل علينا أملا كاد أن يذوب، وفي جوارحنا أنين يطوّق رقابنا وينتظر فرجا من رب العالمين.

شهر رمضان هبة من الله يهبه لنا كل عام، لنذرف الدموع ونستخرج الدعاء ونداوم على الابتهال والافتقار إليه، فلا تحرموا أنفسكم من خيره المبذول، ولا تعجزوا عن الدعاء لعتق أنفسكم وأهليكم من النيران.

شهر تغشى القلوب فيه الرحمة وتتنزل على الجوارح السكينة، شهر التوبة ومحو السيئات، فاشحن همتك أيها المسلم، عسى الله أن يحقق لنا النصر على أنفسنا، ولنكثر من حمد المعطي الكريم على ما ساقه لنا من نعم مترادفة.

احبسوا أنفسكم عن الملهيات والشواغل والتخبط في ظلمات الدنيا، فلا تدنسوا شرف شهركم ولا تنقصوا قدره.

التمسوا النور في خشوع الصلاة والنوافل، أبحروا في معاني القرآن وعلقوا قلوبكم به لتشفى صدوركم، أكثروا من الوضوء لينهزم الكسل ويتنحى الشيطان، ولا تكن بضاعتكم التسويف والتفريط، فبئس البضاعة. احبسوا أنفسكم، هذبوها وألزموها الصبر في شهر يطير كالريح، فالأرض المليئة بالخيرات لن تنبت حبة ما لم يبذل الجهد.

اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت، أن تسلم لنا رمضان وتسلمنا له وأن تتسلمه منا متقبلا، اللهم بارك لنا في دقائقه وثوانيه، وارزقنا فيه لذة مناجاتك واستجب لنا فيه يا من قلت سبحانك «ادعوني استجب لكم»، واحفظ اللهم بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وبلاء وفتنة.

أحمد