معكم إلى بر الأمان

@إلى موسى/ العاصمة :

في ظل هذه الظروف والضائقة المادية التي تتخبط بين جنباتها، يجدر بك عدم المغامرة، لأن الصفقة غير مضمونة، ومن جهة أخرى ليس لديك معلومات كافية بخصوص هذا النوع من التجارة، لذا أنصحك بالتخلي عن هذه الفكرة وحاول البحث عن مخارج أخرى بعيدا عن المجازفة، وإن لم تنفعك وتؤدي الغرض المطلوب، لن تزيد الطين بلة وتُخسرك أكثر، استعن بالله واجعله حسبك في كل خطوة تخطوها.

@إلى نجية/ تيبازة:

لا نهتم بكلام الناس ولا نقيم له وزنا إذا كان فارغا لا قيمة له، لكن ما يقال وما يُروج أمر واقع يجدر بك أخذه بعين الاعتبار، لقد أمسكت ابنك بالجرم المشهود، فلا تغطي أشعة الشمس بالغربال، واجعلي من أولوياتك مساعدة الابن الضال الذي سار في طريق مُعوّج نهايته لن تكون سعيدة لأن عواقبه وخيمة، فلا أسوأ من تعاطي المخدرات، فهذه السموم القاتلة توقع صاحبها في أهوال لها أول وليس لها آخر.

@إلى سعيد/ بجاية:

لم أفهم ماذا تقصد بالمرأة المتفتحة والمتحررة، قلت أنك لم تجد من هي بهذه المقاييس لكي تتخذها زوجة، فهل تليق المتحررة والمتفتحة بمقام الزوجة؟ أتمنى أن ترد على سؤالي وبعدها يمكنني الخوض معك في الحديث أو النقاش بكل موضوعية، فربما أقنعتني أو العكس.

@ردت نور