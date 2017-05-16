متميزة بكل المعاني تريد زوجا تحقق معه الأماني

العاقل الرصين، صاحب النظرة الثاقبة، واسع الأفق وحده من يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ويستطيع أن يميز ويضع الأمور في نصابها، ولأنني التمست منكم الجدية السهر من أجلنا، جئتكم اليوم والأمل يسبقني بأن الخير سيكون عن طريقكم إن شاء الله، فدمتم لنا وأعانكم الله على ما يحب ويرضى .

وفاء من العاصمة، أبلغ من العمر 39 سنة، جميلة محجبة سمراء البشرة، صاحبة قلب ناصع البياض ومحبة للخير، ابنة عائلة طيبة وافتخر بنسبي وعفتي وأن الله رزقني من الإخوة أخيارا أصحاب الفضيلة والمكانة المهنية المرموقة وحتى الاجتماعية، وكل هذا فضل ونعمة من العلي القدير.

أدير أمور ورشة للخياطة والتفصيل، ماهرة في هذا المجال، جل أقاتي أقضيها في حرفتي، وحتى لا يسرقني الوقت أكثر، قررت أن أستقر وأظفر بزوج يتخذني شريكة العمر، إذا وفقني الله وكان النصيب من بين القراء أريده طيبا وحنونا، يقدرني ويحترمني ويسعى من أجل إسعادي وله بالمثل، فلا تطل الغياب أيها النصيب لكي نجتمع في القريب على سنة الله ونبيه الحبيب.

أتمنى أن يكون من العاصمة أو إحدى المدن المجاورة، عمره ما بين 39 و50 سنة، عامل مستقر، لا أمانع إن كان أرملا أو مطلقا من دون أولاد.

في انتظار تجسيد الحلال بإذن الرحمان.

وفاء/ العاصمة