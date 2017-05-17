معكم إلى بر الأمان

@إلى سمية/ العاصمة :

ثقي بنفسك وتأكدي أن للمجتهد دائما نصيب، ولن يخيبه الله، فلا تفكري في النتيجة الآن وعليك شحذ همتك ومواصلة المشوار، استعيني بالله وأكثري من الدعاء لكي يسدد خطاك نحو النجاح والفلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

@إلى خالد/ بجاية:

الفكرة جيدة ونتائجها مضمونة، لكن تجسيدها يتطلب استشارة والدك وموافقته، فلا يمكن أن تؤجر بيته لفصل بأكمله من دون أن يعلم، فماذا لو زار بيته فجأة وعاد من دون أن يعلمك، تصور نفسك في هذا الموقف.

@إلى كريمة/ سطيف:

لا يمكن أن نعيب على خطيبك لأنه طلب منك ارتداء الحجاب، لقد طلب ولم يفرض لقناعته بأن الأمر لا يكون بالإكراه، والحلال يا عزيزتي بيّن كما الحرام بيّن، ولا يمكن لأي كان أن يتخذ القرار نيابة عنك، ولكن أردت أن أسألك وأتمنى أن تكون إجابتك صادقة، هل يعز عليك التخلي عن شاب صالح ومستقيم على خلق ودين، لأنه أراد لك الستر وشد انتباهك لما أمر الله به نساء وبنات المسلمين؟

@ردت نور