معكم إلى بر الأمان

@ إلى سارة/ تيارت:

يوجد بكل تأكيد من هو أفضل ويوجد أيضا من هو أسوأ، لكن العبرة يا بنتي في المرء ذاته وليس غيره، جميل أن نتخذ من الأخيار وأصحاب الفضيلة قدوة، والأجمل من ذلك أن نتحلى بمكارم الأخلاق ليتأسى بنا الغير، لذا وجب عليك معرفة السبيل الذي يجدر اتباعه، إنه الطريق إلى الله عز وجل، فلن يتيه ولن يضيع من فعل ذلك أبدا، لأنه تحت عناية ورعاية الله وعينه التي لا تنام.

@ إلى رؤوف/مشرية:

تُكتسب الخبرة عن طريق التعلم والممارسة، فإذا رغبت بالاحتراف في هذا المجال، عليك أن تخلص النية وتعمل بجد واجتهاد لكي تحصل الغاية، والمحرك الأساسي لك أن الله يحب إذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه وأنه لكل مجتهد نصيب، أتمنى أن توافني بأخبارك السارة وكل صغيرة وكبيرة في مراسلاتك القادمة إن شاء الله، أسأل العلي القدير لك التوفيق والسداد.

@ إلى عاشور/البويرة:

لقد وضعت الجهة المعنية شروطا للاستفادة من قفة رمضان، ولن يحرم منها صاحب الحق، أسأل الله أن يرزقك من فضله إنه ولي ذلك والقادر عليه.

@ إلى مليكة/ بوسعادة:

ابنتك غير مؤهلة للزواج، إنها طفلة ولا تفقه من أمور الحياة الزوجية أدنى معرفة، وإن لم يسعفها الحظ في الدراسة، يمكنها الالتحاق بالدورات التكوينية، والله ظلم وإجحاف في حقها لو أنك ووالدها أتممتما هذا المشروع.

@ ردت نور