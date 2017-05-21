معكم إلى بر الأمان

إلى رؤوف/ المدية :

تتغير الأفكار لكن المبادئ ثابتة، وأنت على حق وما يُطلب منك هو عين الباطل، أثبت على موقفك ولا تخشى في ذلك لومة لائم، فهذا الرجل يريد أن يستدرجك إلى الزلل ومن ثم الخطأ فالذنب والإثم ثم المعصية، حذاري وتمسك بموقفك، وكن على أتم اليقين بأن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة.

إلى هاجر/ النعامة:

عندما تعيش المرأة مع شريك مخلص ومحب، طيب يحترمها ويقدرها، فإن كل الاعتبارات والنقائص تهون وتزول تدريجا، وزوجك ولله الحمد والمنة لم يقصر، مع مرور الوقت يسهل عليك التأقلم في هذه المنطقة، لا تقولي أبدا أن سفر زوجك من مدينة إلى أخرى أمر متعب ومضني، بل اعتبري ذلك ميزة في حياتك، فالتجوال بين أرجاء الوطن متعة، هكذا حوّلي النظرة السلبية إلى إيجابية لتهدأ نفسك وتقر عينك.

إلى إدريس/ العفرون:

نعم سيدي نستقبل رسائل القرّاء على مدار الأسبوع، نحتضن همومهم ونستمع إلى انشغالاتهم، نسعى من أجل مساعدتهم وهذا واجبنا، نحن في الخدمة وإذا رغبت بالمساعدة راسلني بالمطلوب.

أسأل الله أن يجعلنا دائما مفتاحا للخير مغلاقا للشر.

ردت نور