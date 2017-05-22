معكم إلى بر الأمان

إلى فضيلة/ المدية :

توكلي على الله واسأليه العون، فهذا الأمر فيه فائدة عظمى وثقل من الحسنات والثواب، فمن يفطر الصائم له مثل أجره، وزوجك لم يلزمك بهذا الفعل لقد استأذن منك وقال إذا كان بوسعك تحضير المزيد من الطعام من أجل دعوات سيقيمها على بعض زملائه في العمل إذا بلغنا رمضان، فهو لم يلزمك، قبل أن ترفضي بحجة التعب وكثرة الأعمال فكري في الأجر والثواب، ومع ذلك يبقى الاختيار لك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

إلى سميرة/العاصمة:

مبادرة إنسانية، فكرة جيدة وممتازة أن تحضري امرأة مسنة لا مُعيل لها كي تقيم معك وتقدمين لها كل العناية والرعاية، في الحقيقة لست على دراية بكيفية تحقيق هذا المسعى، لذا امنحيني بعض الوقت كي أتعرف على ذلك وطبعا سأزودك بكل المعلومات الكافية، أسأل الله أن يجعل لك هذا المسعى في ميزان الأجر والثواب.

ردت نور