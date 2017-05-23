ارحموني من الذئاب ولكم في شهر الرحمة الأجر والثواب

تحية طيبة وبعد: أنتم وجوه الخير والبشائر، الأخيار أحباب الله، يا من عقدتم النية على صوم رمضان إيمانا واحتسابا، يا أصحاب النوايا الطيبة، أنتم من اعتبركم في مقام إخوتي، أنت أيتها الطيبة في مقام والدتي وزوجك المحسن اعتبره والدي، هل يرتاح بالكم حول مائدة الإفطار تنعمون بما لذ وطاب، وشابة مسكينة تتلوى جوعا، هل تهنئون بالنوم في فراش ناعم وجزائرية في ربيع العمر تتوسد الرصيف، هل تولون وجوهكم شطر القبلة وتنهون عن المنكر ولا ترق قلوبكم لأمثالي، فأنا في أوضاع جد مزرية، مطلقة في 32 من العمر، لا أملك مكانا يأويني ولا مصدر رزق يعيلني، طردني زوج والدتي ورفض عودتي وابني الصغير، اسودت الدنيا في وجهي، وليس لدي بعد رحمة الله ولطفه سواكم، أرجوكم ساعدوني بحل يناسبني، بالزواج من رجل يتقبل وضعي ويتفهمني، بأسرة تتخذني فردا منهم وتكفلني، أو بعمل يساعدني، أمري سأتركه بين أيديكم أي حل يناسبني، انتشلوني من شناعة الشارع وفظاعة بني البشر .

أيها الأخيار إننا على أبواب الشهر الفضيل، الحسنات فيه مضاعفة والثواب بلا حساب، اغتنموا الفرصة وأغيثوا أمة ضعيفة لا حول ولا قوة لها، لقد أبرق الأمل في أفقي وانقشع الغمام عن سمائي، حين اهتديت إلى هذه الطريقة، أرجوكم لا تخيبوا ظني.. فهذا شرفي وكرامتي أمانة بين أيديكم إذا شئتم وأنتم الكرماء أكرمتموني، وإذا قست قلوبكم وأضحت أشد من الحجارة اتركوني، وفي كل الأحوال لي رب عظيم كريم ستار حليم سيحميني.

@ سامية / البويرة