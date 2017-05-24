معكم إلى بر الأمان

@إلى جميلة/ البليدة :

إذا كان الشك يراودك وبالك غير مرتاح، امنعي ابنتك عن ارتياد هذا المكان، وقبل ذلك حاولي التأكد من الأمر حتى لا يكون قرارك مجحفا في حقها، إن قلب الأم يغدو دليلا عندما يتعلق الأمر بأولادها، نسأل الله أن يعينك على حسن تربية ابنتك وتنشئتها وفق تعاليم الدين الحنيف.

@إلى وهيبة/ بجاية:

اطلبي من زوجك أن يتصل بنا أو يراسلنا لكي يوضح دوافع وأسباب النزاع القائم بينه وبين شقيقه الوحيد، فما ورد في رسالتك مقتضب وغير مفصل، لذا لم أتمكن من فهم المطلوب، ومع ذلك تشكرين على مسعاك ومحاولتك لإصلاح ذات البين، نسأله أن يؤلف بين قلب زوجك وأخيه وأن يجمعهما على ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك القادر عليه.

إلى جلال/ورڤلة:

اتّباع هذا الطريق شبهة وقد نهانا الدين وحذرنا وطلب منا النبي الكريم وهو القدوة ومعلم البشرية بأن نبتعد عن الشبهات، أقول لك هذا الكلام وأكتفي، فاللبيب بالإشارة يفهم.

@إلى صليحة/ العاصمة:

أسعدني كثيرا تواصلك، ولك مني جزيل الشكر وفائق التقدير والاحترام لك بالمثل وأسأله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه وأن يكتبنا من الصالحين والفائزين بهذا الشهر العظيم.. أمين يا رب العالمين.

@ردت نور