تتراجع همتي وأهمل عباداتي كلما حلّ الشهر الفضيل

تحية طيبة وبعد: ما يحدث لي أجده غريبا ومحيرا ولا أملك التفسير المناسب له، فأنا فتاة متدينة ابنة أسرة محافظة، متحجبة ومصلية، حفظت ما تيسر لي من القرآن واعتدت على قراءته ومراجعته، لكن ما يحدث معي خلال هذه الأيام يطيّر النوم من عيني، أشعر بالتعب الشديد والدوران وألم في رأسي ورغبة شديدة في الغثيان، مما جعلني أخشى عدم الاستطاعة فأصير مفطرة في رمضان، ومن جهة أخرى هجرت القرآن وابتعدت عنه كليا، عكس ما كنت أفعله كلما يحل الشهر الفضيل.

هذه المعطيات خلّفت في نفسي بعض المخاوف وأخشى ألا أكون في المستوى المطلوب للمؤمن الصالح، أعتبر ما يحدث لي في بعض الأحيان وساوسا تسيطر علي، وأحاول الاجتهاد أكثر لكي أطردها، لكنني أفشل ولا أستطيع، حسبت السبب مرضا عضويا فزرت الطبيبة وقمت بجميع التحاليل، فتبين أن حالتي الصحية جيدة وأنني بخير وعافية.

لا أعرف بالضبط ما الذي يحدث معي، والله أحب ديني وأحب الصلاة وأحب الله وقراءة القرآن وحتى الصيام وكل العبادات، لكن كل ما يحدث يجعل هذه الشعائر وكأنها ثقل على صدري بسبب لي الوهن وقلة الحيلة، علما أن الشيء نفسه حدث معي العام الماضي، وسرعان ما عادت الأمور إلى نصابها بعد انقضاء الشهر الفضيل، لا أريد أن أواجه نفس المصير حتى لا أخسر الخير الكثير.

@ حائرة