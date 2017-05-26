معكم إلى بر الأمان

إلى مصطفى/ غرداية:

المنبر منكم وإليكم، يمكنك المشارك معنا والمراسلة عبر البريد العادي أو الإلكتروني أو الاتصال بأرقام الهاتف المدونة أعلى الصفحة، ستجدنا في الخدمة إن شاء الله ومرحبا بكل إسهاماتك واقتراحاتك.

إلى فلة/ الكاليتوس:

لن أنساك أختي الكريمة، أذكر دائما صبرك وكفاحك ومدى تشبثك برحمة الله، أسأله وأتضرع إليه أن يجعل لك نصيبا في هذا الشهر وأن يرزقك وأخواتك المرضى من أوسع الأبواب، تقبل الله منا ومنك وأعاننا على صيام الشهر الفضيل وقيامه إيمانا واحتسابا.

إلى شوقي/ المدية:

هل تعلم يا شوقي أن الدال على الخير كفاعله، وهل تعلم أن الذي يفطر الصائم له مثل أجره، وهل تعلم بأن الحسنة في الشهر الفضيل بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء، فلا تتردد واسعى من أجل تحقيق هذا المشروع، نسأل الله أن يعينك ويثبت أقدامك ويتقبل منك.. أمين يا رب العالمين.

ردت نور