أحسن إليهم ولكنني أهينهم وأمّن عليهم

لا تبطل صدقتك بالمّن عليها

الصدقة لا تكون بالمال فقط، فحتى أعمال الخير بمثابة الصدقة، والسعي في إصلاح ذات البين ومناصحة الغافلين وإرشادهم إلى الحق والصواب والصبر على أذى الناس والعفو عن إساءاتهم وإحسان الظن بهم والدعاء لهم بالخير وحُسن المعاشرة بين الأزواج والحرص على حُسن تربية الأولاد والبنات والإحسان إلى العمال ودفع الحقوق إلى أصحابها والإحسان إلى الجيران والرفق بالحيوان والعطف على الأيتام وتفقد أحوالهم والمسح على رؤوسهم صدقة، كما أن الكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوةٍ يمشيها الإنسان إلى الصلوات وأماكن الطاعات ودروس العلم وحلقات الذكر ومجالس الخير صدقة، وما أجمل أن تكون الصدقة على من يستحقها من الأهل والأقارب وذوي الرحم، فهم أولى بها من غيرهم ولا تصح إلا إذا كانت خالصة لوجه الله، وألا تبطل بالمن عليها، فهل تعلم هذا يا من تمن على الناس بذلك.. أسأله العلي القدير أن يهديك إلى ما يحب ويرضى.

مريم / المسيلة

إنه مال الله رزقك به ليمتحنك ويختبرك

عندما ينفق المسلم ماله يجب أن يكون خالصا لوجه الله والدار الآخرة، لا يخطر بباله أبدا شيء من عرض الدنيا، وكل قول أو فعل أو تصرف ينافي هذا الشرط أو يضعفه يجعل هذه الصدقة تخرج عن مسارها الشرعي إلى عمل إنساني حاله كحال تصرفات غير المسلمين، وإن أعظم ما يعين المرء الصالح على التخلص من تلك الممارسات الخاطئة في باب الصدقة، كالمن والأذى أن يعلم بأن هذا المال هو مال الله وهبة له ليمتحنه ويختبره، وأن بذله إياه للفقير عبادة يتقرب بها لله ويحقق مصلحته بالدرجة الأولى من نيل رضا الله والعتق من ناره والفوز بجنته، نسأل الله أن يفتح علينا ويرزقنا الشكر في السراء والصبر في الضراء، وأن يملأ قلوبنا يقينا وحكمة ويحرر قلوبنا من قبضة الشيطان وفتنة الدنيا.

ناصح