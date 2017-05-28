بالتفاتة من المحسنين سيتحقق حلم انتظرته سنين

تحية طيبة وبعد: في شهر الخير.. ومن منبر الخير هذا، أناجيكم وأخاطب قلوبكم الطيبة وأنا على أتم اليقين بسرعة الاستجابة، لأنكم ضربتم المثل الصادق في مد يد العون، أعانكم الله وجعل صنيعكم في ميزان الثواب.

إخواني القراء، عبد ضعيف لا حول ولا قوة لي، مستور بفضل العلي الكريم، سعيت كي يرزقني الله بالذرية خلال 9 سنوات، فاتبعت السبيل المعروف لدى الأطباء، وكانت النتيجة الأكيدة بعد الفحص والتحليل أنه لا يمكننا الإنجاب إلا عن طريق عملية التلقيح الاصطناعي، وطبعا إذا توفرت مشيئة الله، عند هذه المحطة توقف حلم الأبوة وكاد يتلاشى، لولا أن الأخيار نصحوني بطلب المساعدة منكم.

إن هذه العملية مكلفة، وبسبب عسر الحال لا يمكنني تحصيلها، لذا أرجو منكم في هذا الشهر الفضيل، حيث تتزايد الحسنات وتتضاعف إلى عشر من أمثالها، أن تساعدوني بجمع المبلغ المقدر بـ 45 مليون سنتيم، ساعدوني ولكم الجنة، وتأكدوا أنني لن أنساكم بالدعاء، فمن فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم الآخرة.

@ محمد/ تلمسان