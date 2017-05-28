اللهم اصرف عنا التبذير واجعلنا من المعتدلين

غريب سلوك العديد من الناس في شهر رمضان، فهذا الشهر هو شهر عبادة وتقرب إلى الله عز وجل وليس بشهر الموائد والإسراف في تناول الطعام، وفي الحقيقة السلوك الغذائي الذي يتبعه بعض الصائمين في شهر الفضيل، سلوك خاطئ من الناحية الدينية والصحية والاقتصادية، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز «كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين»، ومن الناحية الصحية ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم «صوموا تصحوا»، فقد بينت الدراسات العلمية أن الأفراد الذين يتناولون طعامهم في شهر رمضان باعتدال وحسن اختيار تقل عندهم الأمراض .

نجد أن الأسر تحمّل نفسها عبئا ماديا كبيرا لتوفير هذه الاحتياجات الغذائية وحتى التجار قد وقعوا في نفس الخطأ، فهم يقومون بتوفير كميات كبيرة مضاعفة عن الأيام العادية، اللهم اصرف عنا هذا التبذير واجعلنا من المعتدلين.

@ ناصر/ بجاية