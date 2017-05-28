معكم إلى بر الأمان

@إلى شريف/ العاصمة :

إن نتيجة هذا التصرف، أقل ما يترتب عنه أنها تلحق الأذى والضرر بالأطفال، لذا أرجو ألا تقحم أولادك في هذا الخلاف، انتظر حتى تهدأ نفسك وتتخلص من شدة الغضب بعد ذلك اتخذ القرار المناسب، اسأل الله أن يعينك على ما فيه صلاح دينك ودنياك.

@إلى حميدة/ الوسط:

الأجدر أن يتدخل الأخيار من عائلتك وعائلته من الذين تثقين بهم وبرجاحة عقولهم، لقد حان الوقت لمواجهة الموقف، خشية أن يتصاعد أكثر ويعرف منعرجا خطيرا.

@إلى عبد الهادي/ بسكرة:

التقاعد من العمل لا يعني التقاعد من الحياة، بل التفرغ لها وأن تعيشها بما يرضي الله فلا تهمل نفسك، لأن لها عليك حقك، واعلم أن عدم الحركة والجلوس لفترات طويلة في نفس المكان، يعرض صاحبه للخمول والأمراض عافانا الله وإياكم، لذا احرص على نشاطك السابق فالمشي مسافة معينة في حد ذاته رياضة، وهذا أقل ما يمكن أن تدأب عليه.

@ردت نور