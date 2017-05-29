تفتعل المشاكل كي لا تجلس حول مائدة الإفطار

تحية طيبة وتقبل الله صيام وقيام الجميع أما بعد: أنا شاب من الوسط الجزائري، تزوجت امرأة اختارها قلبي وعقلي، وذلك قبل حلول الشهر الفضيل بمدة قصيرة، علما أن والدتي لم توافق في البداية، ولكن إلحاحي وتمسكي بمن أردتها شريكة لحياتي، جعلها ترضى وترضخ للأمر، فحمدت الله على ذلك حمدا كثيرا وكنت أسعد رجل على وجه الأرض، لأنني ضربت عصفورين بحجر، رضا والدتي والظفر بزوجتي .

لم أكن أتصور أن والدتي ستعلن على زوجتي الحرب وتعاملها بالسوء، علما أنها ماكثة بالبيت تشاركها في الأمور المنزلية، وهذا ما لم تتحمله ولم يرق لها، فكانت تفرض سيطرتها في كل صغيرة وكبيرة، بل لحق بها الأمر أن تكيد لزوجتي التي لا تفقه من أمور الحياة إلا القليل، باعتبارها فتية في السن.

مع حلول الشهر الفضيل تحدثت مع والدتي وطلبت منها أن تحد من خلق المشاكل اليومية وأن تحسن لزوجتي، وطلبت نفس الشيء من شريكة حياتي وسألتها التقرب إلى حماتها والتودد إليها، فكانت مطيعة وامتثلت لأمري، لكن المشكل ظل قائما، فوالدتي بقيت متمسكة برأيها وأظهرت عنادها، مما جعلها تتفنن في خلق المشاكل، وعندما يحين وقت الإفطار، لا تجلس معنا حول المائدة، ولو كان السبب تافها وتتظاهر بالغضب وتغادر إلى غرفتها.

صار هذا المشهد يتكرر يوميا حتى سئمت الوضع، وصرت أكره موعد الإفطار وليغفر الله لي هذا الكلام، لكنها الحقيقة فوالدتي لا يهدأ لها بالا حتى تفرق الجميع ولا ترى زوجتي أمامها.

لقد حاولت كثيرا، أخبرتها أن الشهر الكريم يحتاج منا إلى التسامح والعفو وسعة البال والابتعاد عن كل ما هو عداء، وعلى النفوس أن تكون نقية طاهرة وزكية ليتقبل الله منا صيامنا، لكنها للأسف الشديد لا تأخذ بكلامي ولا بنصحي وتعتبره مساندة لزوجتي، فماذا أفعل لأجمع الشمل وأضع حدا لهذا العداء.

@ مراد/باتنة:

@@ الرد:

تقبل الله منا ومنكم وجعل الله لك هذا السعي في ميزان الثواب، سيدي الفاضل، أعلم جيدا أن ما يحدث في حياتك قضية جوهرية لابد من جعلها نصب عينيك، من أجل الإصلاح بين أغلى وأعز نساء الدنيا وأقربهما إلى قلبك، أمك وزوجتك،، إفعل ولا تتوانى ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا تنسى أن الأولى من جعل الله الجنة تحت أقدامها ولها عليك أعظم الحقوق والبر والطاعة، إلا فيما يغضب الله، والثانية شريكة حياتك وأم أولادك مستقبلا، وأنت ملزم أن تحسن إليهما وتصبر عليهما، لذا يجب عليك أن تستعين بالله على القيام بهذه المهمة وأن تكون حمامة سلام بينهما، باستعمال الحكمة والذكاء وبما يناسب كلا منهما، فكن وسيط خير بالكلمة الطيبة والابتسامة المعبرة والتروي وعدم القنوط من رحمة الله، فأنت محل ابتلاء ووجب عليك الصبر، ومن الجميل دفع الزوجة إلى الصبر على ما تلقاه من أمك عسى الله أن يؤلف بين القلوب.

أما إذا ظلت المشاكل في تصاعد مستمر وكانت تسير من سيء إلى أسوأ، عليك الاستقلال في بيت منفرد، وقبل ذلك يجب أن تبحث عن الدوافع التي تجعل والدتك تتصرف على هذا النحو، وناقش معها الأمر بحضور أحد أخيار العائلة.

استعن بالدعاء والاستغفار وفقك الله لكل خير وأصلح لك أمرك، وهداكم إلى سواء السبيل وتقبل الله صيامكم.

@ ردت نور