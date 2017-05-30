همسات رمضانية

إن المهمة التي ينبغي أن ينشغل بها كل مسلم في رمضان، هي عتق رقبته من النار والفوز برضوان الله، وهذا جد الأمر كله، فمن انشغل بغير ذلك لا يكون إلا غافلا أو مجنونا .

إن رمضان نظام حياة يطبب به الله علل الجسد ويعالج به آفات البشر النفسية والاجتماعية، ويمد به الروح بقوة تجعل لها الغلبة على المادة، إنه زمن تغتسل فيه الدنيا وتتطيب وتتهيأ لأيام العيد.

حرية الحق التي يخلص فيها من رق الآفات النفسية والشهوات الحسية، تلك الحرية التي تكفل له بعد رمضان ارتقاء في النفس وعافية في البدن وروعة في الأخلاق، وذلك كله من أسباب فرح العبد بالعيد، وهو من أسرار عظمة رمضان.

ذلك لأن الذي صام لله طائعا وتهيأ لرمضان بعزيمته وأصر على الامتناع وصبر على ذلك بأخلاق الصبر والثبات، كان يسيرا عليه أن يتعود الطاعة بقية أيام العام.

إن رمضان منحة الله وهبته، فرصته للناس، به تكتمل عطاءات الله للعبد في الأخذ بيده إلى جنة عرضها السموات والأرض من دون أن يجهد في ذلك جهده العام كله، فمن لم يرق في رمضان فمتى ؟! ومن لم يغفر له في رمضان ويعد إلى الله فأنى له ذلك؟ لا يوجد زمن أنسب ولا أخصب من رمضان لنيل رحمة الله ورضوانه.