لهذا السبب أنا امرأة متميزة أستحق العِشرة طيبة بكل امتياز

السلام عليكم تقبل الله منكم الصيام والقيام وجعله في ميزان الثواب .

إنه من دواعي الفرح والسرور، أن تجد في هذا الزمن الذي طغت فيه المادة، قلوب طيبة ونفوس طاهرة تفكر في الغير وتتمنى لهم الخير، فإذا وصفت أحدا بهذا الكلام، فلن أجد أحسن منكم ولا أروع من الساهرين على هذا المنبر، أنتم أيها الإخوة القراء، حفظكم الله بعينه التي لا تنام وجعلكم الوسيط لبناء بيوت الحلال، تستحقون كل التقدير والإكبار.

سيدتي نور ومن معك، هذا انشغالي أبثه لكم وأتمنى أن يحظى بالنشر ولا شك لدي في قيامكم بهذا الأمر.

نجوى من ورڤلة في الـ 43 من العمر، أستاذة التعليم بالطور المتوسط، لم يسبق لي الزواج، أعيش حياة جد سعيدة، راضية لأنني أخذت الكثير من أفضال الله، ربما أكثر مما أستحق، أولها العلم الذي خصني به وثانيا رسالة التعليم التي أقدمها، وقبل هذا وذاك فقد خلقني ربي في أحسن تقويم ورزقني من الأخلاق والفضيلة ما جعلني أحظى بمكانة خاصة لدى كل الناس، ذلك لأنني نشأت وسط أسرة محبة للدين ومتمسكة بتعاليم الشرع، والله لا أبالغ إن قلت لكم إن إصابتي بداء السكري منحتني دفعا قويا من أجل الاستمرار بقوة ألف حصان، لأن الله يحبني أو ليس إذا أحب عبدا ابتلاه، هذا اليقين جعلني أتأقلم مع المرض، وأنتم تعرفون أن السكري يحتاج لعناية خاصة ومتابعة مستمرة، لذا فحالتي مستقرة أتعاطى الأقراص فقط ولا أستعمل الأنسولين، أتابع حميتي وأمارس كل نشاطاتي أعيش الحياة بطولها وعرضها، والأكثر من هذا الابتسامة لا تفارق محياي.

إذا كان من بين القراء من يهمه أمري ويريد أن يكون شريك عمري، لا أمانع ومرحبا مادام الأمر على سنة الله ورسوله، اشترط أن يناسبني سنا، ولا أمانع إن كان أرملا أو مطلقا بأولاد، حتى إذا كان متزوجا ومقتنعا بالتعدد، سأكون له الثانية ولن يندم على اختياري، لأن الله جعل الطيب للطيبة، أتمنى أن يكون من إحدى ولايات الجنوب، خاصة ورڤلة، وادي سوف، حاسي مسعود، تڤرت، وليعلم أن شعاري دائما أن الحياة تستحق أن نعيشها لأنها سنة الله.

نجوى/ ورڤلة