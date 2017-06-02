رمضان.. عبادة إصلاح وتهذيب

كثيرون للأسف من يقضون الساعات الطوال في استخدام الأنترنت، ويضيعون فرصا عظيمة في شهر رمضان. فأين هم من الإمام مالك بن أنس الذي كان إذا دخل رمضان يفر من الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف، فعليك الانتباه واعلم أن رمضان لن ينتظرك.

@ عوّد نفسك على المكوث في المسجد فترات أطول بعد الصلاة لتنال ثواب مضاعف في رمضان.

@ لا تنسى إطعام المساكين وتفطير الصائمين وخذ بعض الأكل وزعه على فقراء حيك، وتصدق بشكل يومي فتصح ممن قيل فيهم في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفا»، فإن كان التصدق يوميا عادة لك في الأصل، ففي رمضان اجعلها بزيادة أو كثيرا حسب استطاعتك.

@ إن كنت لا تستطع الذهاب لعمرة رمضان هذا العام لمانع يمنعك، فاعلم أن من جلس يذكر الله بعد الفجر حتى شروق الشمس فصلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة تامة، فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صلى الصبح في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة، قال: قال رسول الله: «تامة تامة»

@ حاول أن تصلي على جنازة وأن تتبعها حتى تدفن فأجر ذلك عظيم والأجر يتضاعف في رمضان.

@ للمدخنين نقول رمضان فرصة عظيمة لترك هذه الآفة اللعينة، فاعتد على نبذها وتركها وضع النية الصالحة أنك تتركها لله ثم لتحافظ على صحتك واسأل الله أن يعينك على ذلك.

@ عود لسانك أن يكون حقا رطبا بذكر الله، فلا تفتر عن الذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل، فما أيسرها من عبادة وما أعظم وأكبر أجرها عند الله.

@ ابحث عن الصغار في عائلتك من هم في عمر سبع سنين فما فوق مثلا، وحفزهم على التعود على الصوم فمثلا لتعودهم بدء على صوم ربع يوم ثم نصف ثم أكثر ولتكافؤهم.

أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات وأن يجعلنا من فائزي الشهر الفضيل وأن يجعلنا من عتقائه من النار.

@ فوزي قرعيش. سكيكدة