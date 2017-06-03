معكم إلى بر الأمان

إلى ربيع/ بجاية :

انتظر حتى اجتياز امتحان البكالوريا وبعدها حدد اختيارك، وقبل ذلك لا يمكن الاعتماد على هذه الفرضيات، فالمعدل المتحصل عليه إن شاء الله سيكون فيصلا في تحدد نوع الاختصاص، اسأل الله أن يرزقك النجاح والفلاح.

إلى فاتح/ خميس مليانة:

من قال إن الأوان فات، يمكنك أن تدرك نفسك وتصلح من شأنك بالتقرب إلى الله وطلب العون منه أو ليس هو من قال ادعوني استجب لكم.

إلى صبرينة/ عزابة:

تلقيت رسالتك وسعدت كثيرا بهذه البشرى، هل تأكدت عزيزتي أن مع العسر يسرا وأن الله لا يمنع عنا إلا ليعطينا الأفضل والأحسن والأنفع، أسأل الله أن يحفظك والجنين وأن يتم لك أشهر الحمل في رحاب الصحة والرخاء، وأن يجعل المولود من الذرية الصالحة إن شاء الله.

ردت نور