أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية قلوب حائرة

معكم إلى بر الأمان

نشر يوم 2017/06/03 115 0 rida benrachid معكم إلى بر الأمان

إلى ربيع/ بجاية :

انتظر حتى اجتياز امتحان البكالوريا وبعدها حدد اختيارك، وقبل ذلك لا يمكن الاعتماد على هذه الفرضيات، فالمعدل المتحصل عليه إن شاء الله سيكون فيصلا في تحدد نوع الاختصاص، اسأل الله أن يرزقك النجاح والفلاح.

إلى فاتح/ خميس مليانة:

من قال إن الأوان فات، يمكنك أن تدرك نفسك وتصلح من شأنك بالتقرب إلى الله وطلب العون منه أو ليس هو من قال ادعوني استجب لكم.

إلى صبرينة/ عزابة:

تلقيت رسالتك وسعدت كثيرا بهذه البشرى، هل تأكدت عزيزتي أن مع العسر يسرا وأن الله لا يمنع عنا إلا ليعطينا الأفضل والأحسن والأنفع، أسأل الله أن يحفظك والجنين وأن يتم لك أشهر الحمل في رحاب الصحة والرخاء، وأن يجعل المولود من الذرية الصالحة إن شاء الله.

 

ردت نور

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا