همسات رمضانية

اجتهدوا في الدعاء في رمضان، وتحرّوا أوقات الإجابة مثل ساعة الإفطار، فإن للصائم دعوة عند فطره ما تُرد، وكان بعض السلف يقول: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسِعت كل شيء أن تغفرَ لي ».

حافِظوا على صيامكم باجتناب المفطرات وترك الرِيبة واتقاء الشّبهات، واشغلوا أوقاتَكم بأنواع الطاعات وجليل القربات، وإذا كان يوم صوم أحدِكم، فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو شتَمَه، فليقل: «اللهم إني صائم»، فلا تسمحوا لأحدٍ أن يُخِل بصيامكم، فإن مَن لم يدَع قولَ الزور والعملَ به والجهل، فليس لله حاجة أن يدَعَ طعامَه وشرابه، ورُب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورُب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، واعلموا أن الله تعالى لا يقبل الصيام من غير المصلين، ولا يَرضى لعباده أن يتشبهوا بالمنافقين، فتوبوا إليه واستغفروه، وادعوه وارجوه.