الامتحانات في رمضان نعمة على أولادنا

نسعد برمضان شهر التوبة والغفران، بل ننتظره على أحر من الجمر، لأنه شهر ليس كسائر الأشهر، فيه يزيد إيماننا وبه نحمي صحتنا وبفضله تتضاعف حسناتنا.

رمضان فرصة لتآخي المسلمين، فيه تزرع الرحمة ونستعد لمحو سيّآتنا، وذلك بتكثيف الأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين والفقراء، نصوم ساعات طويلة نتحمل الحر والعطش، ولكن بالمقابل نحصل على الدرجات التي تنجينا وتسعدنا في ديننا ودنيانا.

في هذا الشهر الفضيل، تدخل القلوب مصنع تبديل قطع غيار، تستبدل أيضا الأفكار ويتم فحصها وتنقيتها من الآثام لتصبح بيضاء ناصعة لحب الله والمصطفى صلى الله عليه وسلم، ما أجمل غسل عقولنا ومسح قلوبنا من الأمراض النفسية المستعصية.

شهر البركات والتبريكات منحة في حياتنا، فيه يزداد الإيمان وفرصة لا تعوض، كم نسعد عندما نسمع بدخول الناس فيه جماعات وفرادى، أليس هو شهر الانتصارات على النفس الأمارة بالسوء.

أولادنا من أقبلوا على الامتحانات في هذا الشهر رأيناهم بقدرة الله مدركون لهذه النعمة، وأن الشهر الخير كان لهم الدافع القوي من أجل النجاح في سائر الامتحانات والمسابقات.

رمضان يزيدهم عزما وقوة في المراجعة لكسب الرهانات والظفر بلقب ناجح ومتميز، نسأل الله لهم التوفيق والسداد.

@ بوزينة /عبد الله