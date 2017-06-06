معكم إلى بر الأمان

إلى عز الدين/ بجاية:

لابد من توفر النية، بعدها عليك بعقد العزم والتوكل على الله بعدم الرجوع الى هذه المعصية، اغتنم الفرصة ونحن في الشهر الفضيل، واسأله العون كي تنتصر على نفسك الأمّارة بالسوء، أكثر من الصلاة والأعمال الصالحة وتحرى الدعاء، خاصة في أوقات الاستجابة.. أسأل الله أن يعينه على ما فيه صلاح دينك ودنياك.

إلى نوال/ العاصمة:

لم تنقض عِدتك بعد، فلما التفكير في علاقة أخرى والجرح لا يزال غائرا، امنحي نفسك فرصة واسترجعي أنفاسك كما يجب، وبعدها فكري في الزواج ويجب عليك هذه المرة تحري الاختيار بروية وتأني، أرجو أن تصرفي عنك تلك الوساوس والهواجس، لقد قدر الله وما شاء فعل، اسأليه أن يؤجرك في مصيبتك وأن يعوضك خيرا منها إنه ولي ذلك والقادر عليه.

إلى محمد عبدو/ المسيلة:

هل تدري أن الجزاء من جنس العمل، فما قدمته أمس إنما تجني أشواكه اليوم، أليس كذلك، لذا أنصحك بإعادة ترتيب أوراقك والاعتماد على الصدق والصراحة في كل صغيرة وكبيرة.

إلى رشا/ تيارت:

نعم تلقيت رسالتك ولكنني فضلت عدم نشرها حتى انقضاء الشهر الفضيل، إلى ذلك الحين استودعك الله واسأله أن يعينك على أمورك وأن يرزقك الحلال الطيب، تقبل الله منا ومنك وإلى موعد قريب إن شاء الله.

ردت نور