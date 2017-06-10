ابني العاق يبدأ الصيام بمعصية ويفطر على معصية

تقبل الله منكم الصيام والقيام وجعله في ميزان الثواب، أسأل الله للجميع المغفرة والعتق من النار في هذه الأيام المباركة أما بعد:

أعيش القهر والحسرة ولا أكاد أشعر بحلاوة رمضان، فما يحدث في بيتي هذا العام على غير العادة قلب كل الموازين وأخلط الحسابات والسبب ابني المراهق صاحب الـ 17 سنة، الذي خرق بتصرفاته الطائشة المألوف بعد أن دخل حظيرة الشيطان وأصبح عضوا ناشطا في حزبه، إن هذا الأخير لا يراع مكانتي كأب ولا يهتم بوالدته ولا يحسب لنا أي حساب، فعندما يرفع أذان المغرب يُشعل سيجارته الملفوفة ويفطر على الحشيش، يفعل ذلك أمام الملأ مدّعيا أن المال ماله يفعل به ما يشاء، للعلم فهو يمارس تجارة الخضر والفواكه مع صديق له لا يقل عنه طيشا بل هو من سحبه لعالم تكييف المزاج، يفعل نفس الشيء عند السحور، فآخر ما يتناوله تلك السيجارة الملعونة، وبهذا تكون المعصية ملازمة له عند بداية الصيام وعند نهايته، لقد تمرد وليس بوسعي التعامل معه، خشية أن يركبه الشيطان أكثر فيلحق بنا الأذى في تلك اللحظات عندما يغيب عقله، أرجو من إخواني القرّاء وكل رواد هذا المنبر أن يدعو له بظهر الغيب عسى أن يهديه الله أو يمكنني من التصدي له، ولكم بمثل ما تدعون به وفّق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى و«صح فطوركم».

@ سليم/ بجاية