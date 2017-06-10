معكم إلى بر الأمان

@ إلى أمينة/ عنابة:

لقد نجحت في أهم مرحلة وأظهرت لزوجك بأنك امرأة صبورة وبإمكانها أن تدعم شريك حياتها في كل الأحوال وتحت أي ظرف طارئ، فلا تفسدي هذا الصنيع بالنبش في ماضٍ لا طائل منه، لا تفعلي أرجوك فالآتي أحلى وأجمل وأروع إن شاء الله.

@ إلى سليمة/ العاصمة:

لديه حق زيارة أولاده وتفقد أحوالهم، فالانفصال كان بينكما ولا دخل للأبناء، هذا الرجل يبقى والدهم شئت أم أبيت، لقد شق طريقه مع امرأة غيرك وإذا أردت افعلي أنت أيضا فلك كل الحق، ولكن أن توقفي مسيرة حياتك لسبب واحد وهو تأليب أولادك على والدهم والاجتهاد في هذا المسعى، فأنت الخاسر الأول والأخير، فما الجدوى أن تنشأ البراءة بقلب مغلول مملوء بالأحقاد.

@ إلى ابراهيم/ وادي سوف:

الإحسان أنك تعبد الله وكأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ركز جيدا على الجزء الأخير من هذا الكلام واتقيه في السر والعلن لأنه أقرب إليك وإلينا جميعا من حبل الوريد.

@ إلى هشام/ البويرة:

لك يا بني ولكل الطلبة المقبلين على امتحان البكالوريا، خالص الدعوات بأن يعينكم الله ويسهل أموركم ويرزقكم التوفيق والسداد إن شاء الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، حظ موفق وموعدنا بعد النتائج إن شاء الله، أتمنى أن تبلغني أخبارا سارة.

@ ردت نور