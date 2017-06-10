همسات رمضانية

في رمضان يستحضر العبد أكثر وأكثر لجلال وهيبة وعظمة الله عند سماع صوت المؤذن يعلو «الله أكبر»، إيمانا منه بأن الله حقا أكبر، فيترك الأعمال ويشد إلى الله الرحال، وفي المُصلى والمسجد يجلس جلسة الاطمئنان مستبشرا.

في رمضان قد تكون الفرصة أكبر كي يستجمع العبد فكره وطاقاته مع الإمام فيتدبر الآيات، وما أن يجد فيها وعدا أو وعيداً إلا وتجده يتعوذ وبربه يستغيث، وما أن يجد فيها جنة ونعيماً إلا وتجده يحترق شوقاً وطلبا طامعا في كرم سيده ومولاه، في رمضان إذا كان العبد قد قصر في حق ربه قبل رمضان تجده يبذل جهدا في التوبة والرجوع والإنابة راجيا من سيده وخالقه عفوا وسماحا، ويتوب الله على من يشاء من عباده.

في رمضان فرصة للتعرف على عيوب النفس، مما يُساعد في تلافيها، فيُحقق العبد بذلك وصولا وقُربا من ربه يمتنه ذل وانكسار بين يدي العلي الستار.