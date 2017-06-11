تبذير وعدم مراعاة للضمير في الشهر الفضيل

على المواطن الذي بلغ مستوى من العلم والمعرفة إنارة الطريق لغيره وتبيان أبجديات الحفاظ على النعم مهما كان نوعها وحمايتها من التلف والفقدان.

التبذير، ظاهرة انتشرت بين الناس خاصة في الشهر الفضيل، سواء أكان في المال أو في الأكل ومختلف المشتريات، كل من له علاقة بحياة الناس، إذ يوصف المبذر بأخ الشيطان، لأن هذه العملية نتيجتها الخسران المبين.

المسرفون هم أولئك الذين يتنكرون لآيات الله، فهم قوم طغى عليهم الإسراف في كل شيء حتى في الكلام الفاحش ولا تدري ألسنتهم ما تقول، فذاك إسراف في الكلام القبيح وهناك الإسراف في الماء والكهرباء ويعتبر هذا الأخير تعدٍ على نعم الله وخيراته.

المبذرون هم أشخاص غاب عنهم الضمير الخلقي وجحدوا نعم الله ولا يعرفون للصدقة عنوان فقلوبهم قاسية.

عرف التبذير في الشهر الفضيل أرقاما قياسية ومن كل فئات المجتمع، بينما هناك من لم يجد لقمة سد الرمق، ولا يطلب الناس إلحافا ويغفل عنه هؤلاء المبذرين الذين لا يعرفون القناعة ولا معانيها، ولمحاربة هذه الآفة المنتشرة بكثرة عند عامة الناس على الفضائيات أن تعطي دروسا تحذر من خطورة التبذير ونتائجه السلبية على حياة الناس، نسأل الله أن يحررنا من قبضة التذبير، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

عبد الله / الشلف