همسات رمضانية

في رمضان أكتب رسالة اعتذار مُختصرة لأولئك الذين ينامون في ضميرك ويقلقون نومك ويغرسون خناجرهم في أحشاء ذاكرتك لإحساسك بأنك ذات يوم سببت لهم بعض الألم. الحمد لله الذي أحيانا فأوجد لنا مواسما للخير ونفحات للإيمان، وكل رمضان ونحن أجدّ عملا وأكبر أملا وألم شملا وأسعد حالا وأوفر حلالا وأريح بالا وأكثر فألا وإلى الفردوس أقرب منالا. الخير صفحة من حياتنا تبدأ من جديد. كل رمضان.. افتح قلبك المُغلق بمفاتيح التسامح وأطرق الأبواب المغلقة بينك وبينهم، وضع باقات زهورك على عتباتهم وأحرص على أن تبقى المساحات بينك وبينهم بلون الثلج النقي.

في رمضان أغمض عينيك بعمق لتدرك حجم نعمة البصر ولتتذكر القبر وظلمة القبر ووحشة القبر وعذاب القبر وأحبة رحلوا تاركين خلفهم حزنا بامتداد الأرض وجرحا باتساع السماء وبقايا مُؤلمة تقتلك كلما لمحتها وذكريات جميلة أكل الحزن أحشاءها وتباكى إن عجزت عن البكاء لعل الله يغفر لك ولهم.