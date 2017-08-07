اعترفَ دمك النجس وبرودة أعصابك أنك خائن ومخادع

ما كنت لأكتب عنك، لولا مرارة البؤس التي أتجرعها بسببك، في كل ثانية أتذكرك، لا تظن أبدا أنها ذكرى جميلة .

لا أبدا، فأنت لم تترك شيئا جميلا للذكرى، أقسم لك أنني حاولت التماس الأعذار من أجلك، لكنني لم أجد حتى أبسط عذر، أنت لست فاشلا في المشاعر بالقدر الذي يجعلك فاشلا في كل شيء، يؤسفني جدا أنني أحببتك وحتى أنني عرفتك، لم أتصور أنني سأتأسف على هذا اليوم، لكنك أردت ذلك.

ها أنا أعيش من دونك منتهى سعادتي، لطالما اعتقدت أن هذا مستحيل، لكنه يحدث الآن. وبعد كل الذي عشناه سويا، بعد كل الوعود التي قطعناها والعهود التي تعاهدنا عليها، أصبحنا غرباء كما التقينا أول مرة، لا يحق لهم أن يطلقوا علينا اسم أصدقاء، لأن المودة لا تتراجع كي تصير صداقة.

في الحقيقة لا أتشرف حتى بصداقتك، يكفيني كلامك البائس العالق بين أوردتي، يبثني سم إهمالك وحقدك، يكفيني شبح علاقتنا الميتة، لا تعجب من هجومي عليك، فأنا الآن أمقتك بقدر ما كنت أكن لك المودة والاحترام، في يوم ما سأكرهك بقدر دموعي التي ذرفتها على شبه رجل لم يُقدرني، وبقدر خيانتك لثقتي التي منحتك إياها في لحظة غباء.

لم أعش لحظات صفاء كما عشتها معك، منحتك قلبي ولم أمنحه لأحد، والآن لن أكره أحدا مثلما أكرهك، وما يحيرني حقا، هو كيف لي أن أحببت رجلا مثلك، أكاد أجزم أنني كنت مجنونة عندما فعلت ذلك، أنا لا أقصد الإهانة لكنه الواقع.

كرهت الأحباء والمتحابين وكل ما يتعلق بهذه المشاعر، وأنت السبب، فقدت الثقة في كل الذين من حولي، غدوت متوجسة ومستاءة كما لم أكن من قبل، حذفت مشاعر الحب من قواميسي ولا أظن أنني قادرة على إضافته مرة أخرى.. وأنت السبب.

«تسقط الرجولة عندما تندم أنثى أنها أحبت»، تنطبق عليك هذه المقولة أكثر من أي وقت مضى، تعلم أنني ندمت على مشاعر صادقة حملتها لك، أريد أن أسألك من أين استعرت هذا القناع الزائف، إنك تخشى الاعتراف، سأخبرك الآن أن خيانتك وغدرك لي، وتلاعبك بمشاعري وبرودة دمك النجس اعترفوا نيابة عنك.

ضع في الحسبان، أنني امرأة لا تسقط إن خدعها رجل بل تزيد ارتفاعا، أكتب كل هذا وأنا على دراية أنك لن تقرأه، أو ربما ستصلك كلماتي يوما ما.. من يدري؟

نسرين