البيت السعيد

تنتاب بعض الزوجات مشاعر من الحيرة أثناء البحث عن أفكار جديدة لتنفيذها في عيد ميلاد زوجها أو عيد زواجها، وذلك بعد أن يكن قد استنفذن جميع الأفكار الموجودة لديهن خلال السنوات العديدة من الزواج، مع حبها ورغبتها في مفاجأة زوجها في كل عام بفكرة جديدة ومميزة، وفيما يلي تقديم وتوضيح لبعض من الأفكار والتي يمكن للزوجات تنفيذها في عيد ميلاد أزواجهن .

من الأفكار الرومانسية التي يمكن للزوجة تطبيقها واتباعها في عيد ميلاد زوجها، وذلك عن طريق تحضير مجموعة من القصاصات الورقية الصغيرة، وكتابة عبارات متنوعة تعبر عن حبها ومشاعرها اتجاهه، بالإضافة إلى رسومات معبرة كالزهور وخواتم الزفاف وغيرها، ثم تركها في الأماكن التي يمر بها الزوج، وعند مرآة الحمّام وجيوب ملابسه ومقود السيارة وغيرها الكثير.

يمكن للزوجة إرسال تهنئة مميزة لزوجها في عيد ميلاده، وذلك من خلال تسجيل صوتها على هاتفه الجوال، وترك مجموعة من العبارات الجميلة المعبرة عن حبها له وتهنئته بعيد ميلاده، وضبطها كتذكير على هاتفه، بدلا من المنبه الذي يوقظه في ساعات الصباح أو أثناء ساعات العمل.

ألبوم الذكريات: من الأفكار المبتكرة والتي يمكن للزوجة اتباعها من أجل استرجاعهما لذكرياتهما مع بعضهما البعض، حيث يمكن للزوجة طباعة مجموعة من صورها مع وزوجها، اختيار المميزة وحفظها في ألبوم الذكريات، بالإضافة إلى وضع الأشياء المميزة لكلا الزوجين في الألبوم مثل وردة مجففة من الزوج إلى الزوجة أو غيرها من الهدايا الصغيرة ذات القيمة المعنوية لكلا الزوجين.

عشاء رومانسي: في حال ضيق وقت الزوجة لتجهيز أفكار مميزة لعيد ميلاد زوجها يمكنها دعوته إلى عشاء على أضواء الشموع في أحد المطاعم ذات الأجواء الرومانسية والهادئة، أو من خلال قضاء ليلة هادئة في البيت.

لطالما كانت الورود ولا زالت من الهدايا والأفكار المميزة والتقليدية، التي يقدمها كلا الزوجين للآخر، وذلك من خلال مفاجأته بباقة من الورود أثناء عودته، مع تحضير قالب كيك أو حلوى إذا كان الزوج من محبي الحلويات، بحضور أولاده والاحتفال بتواجدهم حوله وقضاء الوقت مع أفراد العائلة والأطفال، من خلال حفل عائلي صغيرة، بالإضافة إلى عدد من المقربين والذي يحب التواجد معهم.

ليلى/ باتنة