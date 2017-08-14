مختص في التعليم التكوين..هذه الأفكار من شأنها أن ترقي المنظومة التربوية

تحية طيبة وبعد :

إن الفضاء التربوي من أهم الفضاءات التي تزود المخزون العالمي بشتى التخصصات.

الأخطبوط الفكري الذي يدرسه المختصون في علم النفس والاجتماع قابل للنظر فيه، فالكثير يرى استحالة التكوين لمدة قصيرة، لعدة أسباب موضوعية، وهم محقون في ذلك، بنسبة معينة وليس مطلقة، لكن وبفضل تجربتي المكتسبة في ميدان التكوين التي تجاوزت 15 سنة، تأكدنا أنه يمكن لطلبتنا سواءً في الفضاء التربوي أو العملي التحصيل التكويني، إذا وجدوا التأطير من أصحاب الخبرة.

إن الدليل على ما أُصرح به، ناتج عن معرفة بسيطة لدراسة قدرات شبابنا من الجنسين، ولا نتعجب من ذلك، ويجب علينا أن ننظر إلى مجالات التكوين في الدول المتقدمة، التي استطاعت أن تختصر مدة التكوين، باعتمادها على المورد البشري الكفؤ القادر على التواصل الدقيق، ومعرفة خبايا طرق التدريس والتكوين.

في الدول المتقدمة يسقطون المدة القانونية في التكوين، ويعتمدون على نوعية المُكون، والوسائل المستعملة في تغيير الفكر العادي إلى الرقمي، وفي بلادنا نعتمد على الفضاءات الرقمية في حين نهمل أهم أداة وهي المتعلقة بالمورد البشري، وعليه لا ننكر مجهودات أساتذتنا في الميدان، لكن يبقى أن الأكثرية تفتقد إلى الاحترافية في صقل مواهب الأساتذة الجدد، الذين يملكون الإرادة، يبقى على المهتمين معرفة كيفية استعمال مهاراتهم وفنيّاتهم في «استدراج» هؤلاء الأساتذة وإعطائهم فرصة إبراز قدراتهم، وترتيبهم حسب المستوى القدراتي والمعرفي.

هي النتائج التي توصلنا إليها بعد تجربة ميدانية، استطعنا بعون الله أن تكون نتيجة النجاح عالية جدا وبتفوق. نسأل الله أن يوفق أساتذتنا المكونين والمقبلين على التدريس بما ينفع منظومتنا التربوية.

بقلم أستاذ ومكون في الموارد البشرية