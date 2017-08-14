معكم إلى برّ الأمان

إلى سمير / بجاية :

الأحسن والأجدى لك الانصياع لأوامر والدك، لأنه محق في كل صغيرة وكبيرة وكل ما أقدم عليه يخدم مصلحتك، ولكن عقلك القاصر وعدم قدرتك على التميز بسبب سنك وانعدام خبرتك في الحياة من يبين لك العكس، لذا أنصحك بعدم الرفض، فما يريد والدك عين الصواب.

إلى سليمة/ تيارت:

حق مكفول لكل امرأة، فإذا رغب حقا بالانفصال عليه الخضوع لقوة القانون، سيكون ملزما بدفع مصاريف حددها المشرّع الجزائري، بما في ذلك توفير المسكن لأولاده وأمور أخرى يتوجب عليه الانصياع إليها، أو يحسب أن الأسرة عبثا؟

ردت نور