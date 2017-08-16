عين على المجتمع

الضيف الثقيل

إن تغير سلوك الفرد داخل المجتمع بلا داع ومن دون سبب، مرجعه الجهل بتعاليم سير الحياة، والعديد من تصرفاتنا لا تخضع إلى معايير العصرنة والتحديث، لأننا لا نعتمد على طريقة ضخ المعلومة الإيجابية إلى العقل.

قد لا تحسن المجتمعات العربية الضيافة، خاصة عندما يزورها من يحمل كل أشكال الدمار والفساد، وأقصد الوسائل الحديثة في التواصل، أيّ التكنولوجيا، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي.

لا يستحيل طرد هذا الضيف الشرير، وذلك بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، وتفعيل ثقافة التواصل والتأثير بالتي هي أحسن، لنكون خير خلف لخير سلف، ونسترجع أمجاد «أمة اقرأ»، خير أمة أُخرجت للناس، في أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، فهذه المنهجية تمنع دخول هذا الخبث الفكري إن شاء الله.

بوزينة