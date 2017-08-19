معكم إلى برّ الأمان

إلى هشام/ أم البواقي :

نشر هذا الإعلان يتطلّب الخضوع لشروط معيّنة، وغير ذلك لا يمكن أخذه بعين الاعتبار، لذا يرجى منك الالتزام بالمطلوب، وتأكّد أنّني دوما ودائما في الخدمة.. أعانك الله وسدّد خطاك إلى ما فيه صلاح دينك ودنياك.

إلى سليمة/ المدية:

هل تعلمين سيدتي، أنّ آثار المعصية تلاحق صاحبها، مادام لم يتب واختار سبل الحرام، كوني على أتمّ اليقين أنّ النية تسبق الفعل، ولكلّ إمرئ ما نوى، فإذا كان في قلبه الخير سيؤتيك الله خيرا، وإذا كان العكس فتحملين نتيجة أفعالك، أسأل الله أن يهدينا وإيّاك، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول، فيتّبعون أحسنه.

إلى حسين/ العاصمة:

لا تصعّد الأمر وتجعله يتّخذ منعرجا خطيرا، لأنّه لا يستحقّ كلّ هذا التهويل، استهد بالله واسأله أن يهيّئ لك من أمرك رشدا، تكلّم مع جارك واشرح له موقفك من هذا الجدار الذي شرع في بنائه، ليعلم أنّه سيحجب عنك الضوء والهواء، فالكلام الطيب مفتاح كلّ المشاكل والهدوء، وصاحب العقل الحكيم والموقف الرّشيد يفلح في النهاية، فادفع بالتي هي أحسن ولن يخيب ظنك، إن شاء الله. ردّت نور