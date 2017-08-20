معكم إلى برّ الأمان

إلى منال/ بجاية :

يحقّ لك أخذ قسط من الراحة، ولا يمكن أن يحرمك منها أيّا كان.. لقد اجتهدت ورزقك الله النجاح، ليس ذلك فحسب، كنت من بين الأوائل ونلت الشهادة بكلّ جدارة واستحقاق، وأتمنّى لك المزيد من التألّق في المجال العلمي وكذا الشّخصي.. بالتّوفيق إن شاء الله.

إلى سليم/ معسكر:

أنت وكلّ القرّاء خدمتكم ومتابعة انشغالاتكم بكلّ عناية ومنتهى الأمانة والإخلاص، هدفنا الأسمى، فلا تنزعج وافتح قلبك، لكي نحتضن همومك ونسعى من أجل مساعدتك.. أنتظر رسالتك في أقرب فرصة، إلى ذلك الوقت أستودعك الله.

ردّت نور