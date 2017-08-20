عدم المغالاة في المهور باب فرج وتيسير للشباب

يتّفق أغلبية الناس، على عدم المغالاة في المهور، والبعد عن الإسراف عند إقامة حفلات الزفاف، والدعوة المتكرّرة إلى الرحمة بالشباب والفتيات، للمساهمة في تقليل عزوف الشباب عن الزواج، ولإبعاد شبح العنوسة عن الكثيرات، وبعضهم يحثّ الشباب على توفير نفقات حفلات الزواج، لينفقها على متطلّبات تأسيس عشّ الزوجية، وهكذا تستمرّ هذه الدّعوات لتيسير الزواج.. لكن البعض، يدعو إلى التجهيز الجيّد من الشباب، قبل الإقبال على مشروع الزواج، ولا مانع من مطالبة الشاب بمهر حتّى لا يسخر من زوجته مستقبلا، ولا يطلّقها بسهولة .

وبعضهم يدعو الشباب، إلى عدم الاستعجال قبل الاستعداد المناسب للزواج، ويجب ألاّ يقدم أيّ شاب على الزواج، إلاّ بعد أن يكون قد تمكّن من توفير احتياجات هذه العلاقة، وعنده القدرات المالية والصحية والاجتماعية المناسبة، وأن يكون الشاب مستطيعا لتحمّل مسؤولية وأعباء تأسيس منزل الزوجية، وهي الباءة الواردة في وصية النبي، صلى الله عليه وسلم: «يا معشرَ الشبابِ، منِ استَطاع الباءة فليتزوّج، فإنّه أغضّ للبصَرِوأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصّومِ فإنّه له وجاء».

والرّأي الوسط، هو الاعتدال والتوسط في نفقات الزواج، وعدم المغالاة في المهور وفي تجهيزات العرس وعدم الإسراف في تكاليف حفل الزواج، والبعد عن التنافس البغيض عند اختيار فستان الزواج، وعدم المبالغة عند اختيار قاعة الاحتفال، مع الدعوة لعدم التوسّع في تقديم طعام الوليمة أو العشاء، مع البعد عن التّبذير في المشروبات والحلويات.

وينبغي الاعتدال أيضا، في توفير مسكن الزوجية، وعند اختيار الأثاث ولوازم المنزل، وعدم المبالغة في تجهيزه بأحدث صيحات الموضة.

إضافة إلى أنّ الاعتدال والتوازن، هو الاختيار المتوافق مع سنة النبيّ، صلى الله عليه وسلّم، فلم يمتنع من التوسّع مع الاعتدال وعدم الإسراف.

ومن يدعو إلى عدم المغالاة في المهور، وعدم الإسراف في تكاليف الزواج، ينبغي تشجيعه، بل والاستمرار في الدعوة لذلك، لأنّنا إذا فعلنا هذا سنصل للهدف المأمول، أما إذا سكتنا وتركنا الناس تتنافس في هذه المباحات، فستزداد الأمور اتّساعا، ويحدث التّنافس المذموم.

صدّيقي يوسف